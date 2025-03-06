Рубио призвал Киев не подрывать усилия США по урегулированию конфликта

Украине не стоит подрывать усилия США по урегулированию конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами — и с Россией, и с Украиной. И мы просим Украину не подрывать», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что на переговорах в Саудовской Аравии делегация РФ выразила готовность обсуждать урегулирование. «Но сложно продолжать, когда другая сторона конфликта говорит, что ее вовсе не интересует мир», — сказал Рубио.

В этом же интервью госсекретарь заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Соединенными Штатами и Россией. Он призвал завершить кризис.