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07:50, 6 марта 2025Мир

Рубио призвал Киев не подрывать усилия США по урегулированию

Рубио призвал Киев не подрывать усилия США по урегулированию конфликта
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украине не стоит подрывать усилия США по урегулированию конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами — и с Россией, и с Украиной. И мы просим Украину не подрывать», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что на переговорах в Саудовской Аравии делегация РФ выразила готовность обсуждать урегулирование. «Но сложно продолжать, когда другая сторона конфликта говорит, что ее вовсе не интересует мир», — сказал Рубио.

В этом же интервью госсекретарь заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами — Соединенными Штатами и Россией. Он призвал завершить кризис.

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