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13:53, 14 апреля 2025Мир

Трамп призвал лишить лицензии программу «60 минут». Это произошло после интервью Зеленского

Трамп призвал лишить лицензии шоу «60 минут» на CBS после интервью Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу «60 минут» на телеканале CBS после интервью с лидером Украины Владимиром Зеленским.

После эфира Трамп не упомянул Зеленского. В то же время он раскритиковал трансляцию телеканала. Также президент США, давая комментарии к выпуску, заявил, что эта передача «превзошла все прошлые».

Они не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под новости, и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии!

Дональд Трамппрезидент США

Реакция главы Белого дома последовала после выхода в эфир интервью с Зеленским. Украинский политик тогда же обвинил Вашингтон в схожих с Москвой взглядах.

Кадр: 60 Minutes / YouTube

Зеленский высказался против переговоров с Россией

В эфире программы «60 минут» Владимир Зеленский резко высказался о России, в том числе заявив о недоверии к российским властям.

Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Помимо этого, президент Украины позвал американского лидера посетить республику и посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей. По словам Зеленского, после визита Трамп наконец «поймет, что сделал» президент России.

Такие заявления лидер Украины сделал на фоне недавней атаки по Кривому Рогу. В начале апреля в одном из ресторанов города были ликвидированы старшие офицеры ВСУ, совещавшиеся с иностранными специалистами. Тогда же там передавали данные о потере 85 военных.

В России прокомментировали слова Зеленского о нежелании вести переговоры

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, сейчас президент Украины хочет сохранить свою власть. Зеленский якобы пытается влиять на администрацию президента США и остальных западных партнеров.

Зеленский сегодня нелегитимный. Это понимают все, так что в таком виде переговоры и невозможны. После 18 марта, когда был заключен договор о ненанесении ударов по энергообъектам, более 60 раз украинцы не соблюдали это соглашение. Это говорит о том, что они и не собирались его выполнять

Алексей Чепапервый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Вместе с тем, заявил Чепа, становится очевидно, что уже сейчас украинский политик теряет контроль над политическим развитием событий в стране.

Фото: Eric Thayer / Reuters

Трамп неоднократно обвинял CBS во лжи

Американский лидер неоднократно обвинял CBS во лжи и распространении фейков. Он также напомнил, что в прошлом телеканал был замечен еще в одном политическом скандале. В конце октября 2024 года Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, даже подал в суд на CBS из-за вышедшего в эфир интервью его соперницы Камалы Харрис. Политик тогда говорил, что материал вышел со значительными корректировками, что могло значительно повлиять на ход президентских выборов.

В ответ на это обвинение телеканал изначально отказался показать полную неотредактированную версию интервью. За это же президент США назвал CBS политически предвзятым.

Позднее же, в феврале 2025 года, американский телеканал согласился передать властям полную стенограмму интервью с Харрис. «Мы работаем над выполнением требований, так как нас обязывает это сделать закон», — признался телеканал.

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