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07:00, 15 апреля 2025Силовые структурыЭксклюзив

Бывший заключенный рассказал о влиянии запрета движения АУЕ на воров в законе

«Лента.ру»: Запрет движения АУЕ заставил многих воров в законе уехать из России
Татьяна Акиншина

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Признание движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистским в России пять лет назад — в 2020 году — заставило многих воров в законе покинуть Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, близкий к криминальным кругам.

«С ужесточением законов многие воры подались в эмиграцию. В Турцию, в Испанию в основном прибились. На сходки собирались дистанционно, через Skype», — рассказал он.

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По словам источника, воровские понятия стали проще, а некоторые из них и вовсе перестали существовать. Сейчас вор в законе при задержании может «действовать по приемлемости» — не сообщать о своем статусе. Кроме того, сборы на воровской общак стали добровольными, многие из криминальных авторитетов выбрали семейную жизнь, легализовались и занялись бизнесом.

Подробности о том, как сторонники АУЕ начинают новую жизнь и помогают другим после запрета движения в России, можно прочитать здесь.

Верховный суд РФ объявил сторонников АУЕ вне закона в 2020 году. Государство фактически приравняло их к адептам фашизма или исламистам-радикалам. С тех пор по АУЕ возбуждены десятки уголовных дел, а те, кто возглавляет преступную иерархию (воры в законе, положенцы и смотрящие), рискуют получить срок до 15 лет.

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