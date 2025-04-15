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14:45, 15 апреля 2025Спорт

Роднина прокомментировала уход Муравьевой от Плющенко

Роднина заявила, что не видит катастрофы в уходе Муравьевой от Плющенко
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала уход фигуристки Софьи Муравьевой из академии Евгения Плющенко. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина заявила, что не видит в этом катастрофы. «Ну и что, что она ушла? У нас весной всегда идут переходы. Менять тренера, общество, клуб или страну — это нормально», — подчеркнула она.

Об уходе Муравьевой от Плющенко стало известно ранее 14 апреля. Фигуристка подтвердила, что написала заявление об отчислении. «Все что ни происходит, все к лучшему», — отметила она.

18-летняя Муравьева — серебряный и бронзовый призер чемпионатов России, победитель этапов Кубка страны. В сезоне-2024/2025 фигуристка оставалась четвертой на главных стартах. У Плющенко она тренировалась с 2020 года.

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