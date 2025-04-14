Серебряный призер чемпионата России ушла от Плющенко

Серебряный призер чемпионата России Муравьева ушла из академии Плющенко

Фигуристка Софья Муравьева ушла из академии «Ангелы Плющенко». Об этом сообщается на странице школы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«С 10 апреля 2025 года Софья Муравьева более не представляет наш клуб», — говорится в релизе. Отмечается, что инициатива исходит от главного тренера Евгения Плющенко.

Также к сообщению приложена фотография заявления спортсменки. Она просит отчислить ее за то, что «не должным образом исполняет свои обязанности и не соответствует требованиям тренерского состава».

Муравьева тренировалась у Плющенко с 2020 года. Она становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, побеждала на этапах Кубка страны.