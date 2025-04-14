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22:16, 14 апреля 2025Спорт

Фигуристка Муравьева объяснила отчисление из академии Плющенко

Фигуристка Муравьева об отчислении из академии Плющенко: Двигаюсь к своим мечтам
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Фигуристка Софья Муравьева в своем Telegram-канале объяснила уход из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Муравьева подтвердила, что написала заявление об отчислении. «Все что ни происходит, все к лучшему. Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья! Все мы под Богом ходим», — рассказала она.

Фигуристка отметила, что двигается вперед к своим мечтам и для этого работает, независимо от сложившихся обстоятельств. Также она поблагодарила всех, кто вкладывал в нее душу, силы и время.

Об уходе Муравьевой от Плющенко стало известно ранее 14 апреля. В ее заявлении сказано, что она просит отчислить ее за то, что «не должным образом исполняет свои обязанности и не соответствует требованиям тренерского состава».

18-летняя Муравьева — серебряный и бронзовый призер чемпионатов России, победитель этапов Кубка страны. В сезоне-2024/2025 фигуристка оставалась четвертой на главных стартах. У Плющенко она тренировалась с 2020 года.

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