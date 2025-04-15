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11:37, 15 апреля 2025Силовые структуры

Сжегшему свой паспорт певцу Шарлоту оставили в силе приговор сроком 5,5 года колонии

Суд признал законным приговор в виде 5,5 года колонии певцу Шарлоту
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

Решение суда о наказании в виде 5,5 года лишения свободы вступило в законную силу, Шарлот вскоре будет этапирован в колонию.

Прокуратура Самарской области требовала отменить приговор, посчитав его слишком мягким. Также с судебным решением была несогласна защита осужденного.

27 декабря 2024 года Самарский облсуд приговорил певца, сжегшего российский паспорт и написавшего оскорбительный пост про патриарха Кирилла, к 5,5 года колонии. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды.

На суде Шарлот заявил, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.

В июне 2023 года Эдуард Шарлотт выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию. 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Позже певец отправил покаянное письмо патриарху Кириллу и попросил прощения. После чего патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову, который рассматривает уголовное дело в отношении Шарлота, письмо в защиту обвиняемого.

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