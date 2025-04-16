Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:55, 16 апреля 2025Моя страна

Россиянам показали «дракулу» в самом разгаре ночи

«Земля леопарда» запечатлела оленя-вампира в самом разгаре ночи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Россиянам показали «дракулу» в самом разгаре ночи. Снимки публикует дирекция «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

На фотографиях можно увидеть, как животное с большими ушами и клыками смотрит по сторонам. Фото было снято ночью.

На самом деле, как рассказали специалисты, это кабарга. Ее считают самым мелким представителем парнокопытных Дальнего Востока. У таких животных нет рогов, при этом самцы ходят с клыками.

«Несмотря на свой, возможно, страшный вид, питается не кровью, а лишайниками, хвоей, папоротником, листьями деревьев и растительными кормами», — пояснили в заповеднике.

Незадолго до этого пятнистый олень с наслаждением лизал лед и попал на видео. А еще в том же месте удалось снять на видео устроивших «ледовое побоище» самок пятнистого оленя. Тогда там запечатлели, как две самки встают на задние ноги и бьются копытами.

Россиянам также показали увеличившегося в размерах и удачно попавшего в кадр дальневосточного леопарда Leo 64M, более известного как Байкал. Помимо этого, еще один леопард спокойно прошел по опавшим листьям и попал в фотоловушку одного из заповедников Приморья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    На Украине допустили подписание с США промежуточного документа по ископаемым «уже сегодня»

    Немецкие банки отказались от инвестиций в оборону по соображениям этики

    Раскрыты потери ВСУ в бою за монастырь под Курском

    В Финляндии заявили о гибели наемника на Украине

    Отказ Трампа продать ракеты Украине объяснили интересом к переговорам с Путиным

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала откровенное декольте после тренировки

    В Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством»

    В России допустили подготовку удара «невиданной силы» по Украине

    Военкор рассказал об уничтожении ВСУ своих войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости