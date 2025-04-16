«Земля леопарда» запечатлела оленя-вампира в самом разгаре ночи

Россиянам показали «дракулу» в самом разгаре ночи. Снимки публикует дирекция «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

На фотографиях можно увидеть, как животное с большими ушами и клыками смотрит по сторонам. Фото было снято ночью.

На самом деле, как рассказали специалисты, это кабарга. Ее считают самым мелким представителем парнокопытных Дальнего Востока. У таких животных нет рогов, при этом самцы ходят с клыками.

«Несмотря на свой, возможно, страшный вид, питается не кровью, а лишайниками, хвоей, папоротником, листьями деревьев и растительными кормами», — пояснили в заповеднике.

Незадолго до этого пятнистый олень с наслаждением лизал лед и попал на видео. А еще в том же месте удалось снять на видео устроивших «ледовое побоище» самок пятнистого оленя. Тогда там запечатлели, как две самки встают на задние ноги и бьются копытами.

Россиянам также показали увеличившегося в размерах и удачно попавшего в кадр дальневосточного леопарда Leo 64M, более известного как Байкал. Помимо этого, еще один леопард спокойно прошел по опавшим листьям и попал в фотоловушку одного из заповедников Приморья.