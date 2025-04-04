Устроивших «ледовое побоище» самок оленя сняли на видео в России

Устроившие копытный бой самки оленя попали в фотоловушку «Земли леопарда»

Устроивших «ледовое побоище» самок пятнистого оленя сняли на видео. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео запечатлели стадо оленей, которое вышло на обледеневший водоем посреди дня. В какой-то момент две самки удачно встали около камеры и начали поджимать уши, приподнимать головы и соревноваться взглядами. «Подняв свои мохнатые мордочки, ни одна из самок пятнистого оленя не желает уступать сопернице, наверное, гордость не позволяет», — сказано в сообщении.

Затем показано, как самки встают на задние ноги и начинают биться копытами. В шутку специалисты назвали произошедшее столкновение «ледовым побоищем» и «копытоборством». «После небольшого поединка на ледяном ринге проигравшая дама покидает кадр, а обладатель черного пояса по оленьему копытоборству мило продолжает трапезничать со своим олененком», — заключили в заповеднике.

Ранее пятнистый йога-олень показал свои акробатические способности и попал в объектив камеры. Также пользователи сети полюбовались приморским Бэмби, вышедшим на прогулку к горной речке. Помимо этого, в июне 2024 года в заповеднике запечатлели замедленный бой парнокопытных, которые так привлекали внимание одной самки.