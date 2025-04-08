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18:30, 8 апреля 2025Моя страна

В России олень с удовольствием нализался льда и попал на видео

Нализавшийся льда пятнистый олень попал на видео «Земли леопарда»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Пятнистный олень с наслаждением нализался льда и попал на видео в России. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

Показано, как олень медленно идет, или даже скользит, по заледеневшему водоему. Все действие, как видно в ролике, происходит в ночи. Он, не поднимая головы, с удовольствием нализывает лед и даже не замечает фотоловушку.

«Когда нашел что-то низкокалорийное в холодильнике…» — в шутку подписали пост специалисты. Также они уточнили, что для оленей лед — самое настоящее лакомство, а еще такое облизывание помогает им зимой в утолении жажды.

«А совсем скоро первые ростки любимых лакомств копытных будут появляться на свет. И олени, наконец, отведают долгожданных грибов, ягод и сочной травы», — заключили в заповеднике.

Ранее в том же месте удалось заснять на видео устроивших «ледовое побоище» самок пятнистого оленя. Тогда там запечатлели, как две самки встают на задние ноги и начинают биться копытами.

В июне 2024 года в заповеднике зафиксировали замедленный бой самцов, которые так привлекали внимание одной самки. А еще пользователи сети полюбовались приморским Бэмби, вышедшим на прогулку к горной речке.

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