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23:59, 16 апреля 2025Культура

В Петербурге рассказали о «битве фанатов» Цоя и Паши Техника

78.RU: На локте Цоя написали «Техник жив»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал 78.RU

На локте изображения Виктора Цоя в Петербурге написали «Техник жив», сообщает 78.RU. Телеканал называет это продолжающейся «битвой фанатов» музыканта и рэпера.

Надпись сделали маркером. До этого неизвестные наклеили фото Паши Техника в маске обезьяны на изображение Цоя, но его почти сразу содрали.

Ранее знаменитую «Стену Цоя» в Москве перекрыли надписью в честь Паши Техника. В ответ на это столичные фанаты фронтмена «Кино» наклеили поверх надписи плакаты, где Цой показывает средний палец, дополнив их фразой «Цой жив, Техник мертв». Позднее граффити перекрасили, вернув стене прежний вид.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.

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