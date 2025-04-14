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23:24, 13 апреля 2025Россия

Фанаты группы «Кино» закрасили надпись в честь Паши Техника на стене Цоя

Фанаты Цоя вернули его стене прежний вид, закрасив надпись в честь Паши Техника
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Фанаты лидера группы «Кино» Виктора Цоя убрали со стены на Арбате, посвященной музыканту, надпись в честь рэпера Паши Техника (настоящая фамилия — Ивлев). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Уже утром на стене лаконично красовалась надпись: “Цой жив, Техник мертв”», — говорится в сообщении. Затем в течение дня на место пришли люди с красками и кистями, и вместе вернули стене прежний вид.

Надпись на стене Цоя в честь скончавшегося рэпера появилась 10 апреля, до похорон музыканта. По информации Mash, граффити нарисовали с 02:00 до 04:00. После к стене приставили наряд.

На это граффити сразу ответил один художник — он наклеил сверху граффити с Техником плакаты, где Цой показывает средний палец.

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