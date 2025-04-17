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08:08, 17 апреля 2025Россия

Опубликованы кадры из атакованной ВСУ Ивановской области

В сети появились кадры из атакованной ВСУ Шуи Ивановской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Видео: Telegram-канал Shot

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шуя в Ивановской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен жужжащий звук работающего мотора беспилотника, за которым следует взрыв. Далее на видеозаписи виднеется световая вспышка, за которой также следует громкий хлопок.

Местные жители рассказали, что звуки стрельбы и минимум пять мощных взрывов они слышали в районе четырех часов ночи. В регионе тогда объявили режим опасности атаки беспилотников.

О том, что ВСУ снова попытались атаковать Шую, стало известно 17 апреля. До этого, 16 апреля, по данным Минобороны, над регионом сбили семь беспилотников. Согласно неофициальной информации, каждый из дронов нес на себе 60-килограммовую взрывчатку. Также сообщалось о двух пострадавших и как минимум трех поврежденных частных домах. Целью атаки мог быть завод «Литмаш».

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