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13:04, 17 апреля 2025Силовые структуры

Осужденного за расправу над настоятелем храма оставили в колонии

На Урале суд оставил в колонии убийцу настоятеля православного храма Сухачева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ

Свердловский областной суд снова отказал расправившемуся с настоятелем православного храма Роману Сухачеву в условно-досрочном освобождении (УДО) и оставил его в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов области.

Это не первая попытка осужденного выйти по УДО.

В конце 2024 года он уже получил аналогичный отказ.

В мае 2007 года Сухачев был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») за преступление, совершенное 6 января 2007 года. Тогда фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другом пришел в храм Петра и Павла, расположенный в поселке Нево-Шайтанский. Там они расправились со священником при помощи обрезка трубы. Затем злоумышленники похитили из храма иконы и киоты на общую сумму около 63 тысяч рублей.

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