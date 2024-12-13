Суд отказал в УДО осужденному за расправу над настоятелем православного храма россиянину

На Урале суд отказал в УДО убийце настоятеля православного храма

На Урале Тавдинский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) осужденному Роману Сухачеву за расправу над настоятелем православного храма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Помощник прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях заявил, что цели уголовного наказания заключенным не достигнуто, потому что его поведение на протяжении всего срока не являлось стабильно положительным. Сухачев состоит на профилактическом учете как склонный к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность. По словам правоохранителя, он не принял достаточных мер к заглаживанию ущерба, причиненного преступлениями. В день суда неотбытая фигурантом часть наказания составила два года, один месяц и три дня лишения свободы. Сухачев продолжит отбывать наказание в исправительной колонии.

В мае 2007 года фигурант был признан виновным по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»), части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей.

Преступление было совершено 6 января 2007 года. Тогда Сухачев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другом пришли в Храм Петра и Павла, расположенный в поселке Нево-Шайтанский. Там они расправились со священником при помощи обрезка трубы. Затем злоумышленники похитили из Храма иконы и киоты на общую сумму около 63 тысяч рублей.