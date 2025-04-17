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15:21, 17 апреля 2025Путешествия

Раскрыты условия запуска авиасообщения с США

Ушаков: США обсудят запуск рейсов в Россию после сдвигов по вопросу Украины
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Patrick Tomasso / Unsplash

Помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл условия запуска прямого авиасообщения с США — для обсуждения этого вопроса нужно добиться сдвигов в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ушаков уточнил, что это мнение американской стороны. При этом сам он посчитал запуск рейсов логичным решением.

Ранее представители российской делегации в ходе переговоров с США предложили вывести из-под санкций компанию «Аэрофлот». Подобное предложение российская сторона сделала в рамках обсуждений прямого авиасообщения между двумя странами. Американские представители пока не дали ответа на эту инициативу.

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