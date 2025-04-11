Россия предложила вывести «Аэрофлот» из-под санкций США

Лавров: РФ предложила вывести «Аэрофлот» из-под санкций в ходе переговоров с США

Представители российской делегации в ходе переговоров с США предложили вывести из-под санкций компанию «Аэрофлот», являющуюся главным авиаперевозчиком РФ. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Подобное предложение российская сторона озвучила в рамках обсуждений прямого авиасообщения между двумя странами, уточнил руководитель ведомства. Американские представители пока не дали ответа на эту инициативу, резюмировал Лавров.

Он добавил, что подобное предложение было озвучено более месяца назад, еще до встречи делегаций России и США в Эр-Рияде. Представители РФ настаивают на том, что говорить о полноценном возобновлении двустороннего авиасообщения между двумя странами без снятия санкций с «Аэрофлота» не приходится. «Американцы предложение восприняли, пока никакого ответного шага мы не видели», — заключил Лавров.

Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение в конце февраля 2025 года, в ходе переговоров представителей двух стран в Стамбуле. Однако госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио ранее заявил, что не слышал о подобных предложениях РФ.

Глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи, в свою очередь, предлагал в качестве первоочередного варианта смягчения санкций возобновить контакты с представителями российской авиаотрасли. Речь шла, в частности, о необходимости возобновить поставки запчастей для самолетов и обеспечить поддержку техобслуживания действующего авиапарка РФ. Тем не менее к настоящему времени ни одну из вышеуказанных инициатив реализовать не вышло.