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12:45, 17 апреля 2025Моя страна

В Сибири обнаружили уникальные изделия древних сварщиков

В Сибири обнаружили изделия древних сварщиков III–IV веков нашей эры
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

В Сибири во время раскопок ученые нашли уникальные изделия древних сварщиков. Подробности публикует портал «Дела».

По информации издания, археологи обнаружили в Красноярском крае разнотипные железные ножи из могильника Пинчуга-6. В их числе оказались 35 предметов железных орудий труда. При этом какому именно древнему сибирскому народу она принадлежит еще не установлено.

Руководитель исследования Полина Сенотрусова рассказала, что все артефакты нашли в погребениях III–IV веков нашей эры: они носят на себе отпечаток культуры хунну, с которыми связана так называемая эпоха великого переселения народов в IV–VII веках.

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Помимо ножей, тесел и скребков для обработки шкур, специалисты нашли уникальные для Сибири артефакты: миниатюрные молоточки для ювелирной работы и фрагменты кожаных поясов, декорированных двумя рядами круглых железных нашивок, с приваренной петелькой для крепления на обратной стороне.

По словам Сенотрусово, сегодня это единственный известный пример использования довольно трудоемких сварочных технологий в II–V веках нашей эры в регионе. «Вероятно, эти предметы должны были пригодиться кузнецу в его загробной жизни», — подчеркнула эксперт.

Ранее в апреле утерянный две тысячи лет назад кошелек нашли в России.

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