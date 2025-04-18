Российский электрокар собрались рекламировать через подписку

Российский электромобиль «Атом» предложат проверить через подписку и каршеринг

В начале продаж потенциальным покупателям российского электромобиля «Атом» предложат протестировать его через краткосрочную подписку или каршеринг. Об этом со ссылкой на сообщение компании «Кама», производителя машины, сообщает РБК.

Потенциальная стоимость услуги, которая будет сопровождать рекламную кампанию, не называется. Срок подписки составит от одной недели. Для продаж «Атома» хотят использовать шоурумы и консьерж-сервисы (услуги персональных помощников).

Директор службы дистрибуции и проектного управления бренда «Атом» Максим Бардин рассказал о переговорах со службами такси об использовании электромобилей в пассажирских перевозках. Пока прорабатывается финансовая модель такого сотрудничества.

Цена автомобиля не называется. Год назад гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк предполагал, что она составит 2,5-3,5 миллиона рублей в зависимости от конъюнктуры. Объем предзаказа автомобиля на апрель текущего года превышает 105 тысяч, уточняют в «Каме». Начало серийного производства запланировано до конца 2025 года.

Выпускать автомобили будут на заводе «Москвич», бывшем предприятии Renault, которое в настоящее время производит собственные автомобили из китайских машинокомплектов.

Ранее стало известно, что основные узлы и агрегаты российского электромобиля «Атом» будут производить в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями. Полностью российскими из самых сложных узлов машины должны стать только операционная система «Атом ОС», интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и платформа.