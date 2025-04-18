В Южной Корее заявили о готовности возобновить прямые рейсы в Россию

В Южной Корее заявили о готовности местных авиакомпаний возобновить прямые рейсы в Россию в случае завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал депутат национального собрания Республики Корея от главной оппозиционной политической силы, «Объединенной демократической партии», Чон Ён Ги, сообщает РИА Новости.

Он считает, что российско-украинский конфликт скоро завершится, а отношения Москвы и Вашингтона после прихода Дональда Трампа к власти могут наладиться. В связи с этим Чон Ён Ги призвал южно-корейские власти работать над восстановлением отношений с Кремлем.

Ранее россиянка побывала в Южной Корее и назвала один «большой зеленый флаг» популярной азиатской страны. По словам путешественницы, в Сеуле можно оставить вещи в любом месте и обнаружить их там же, вернувшись спустя время.