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22:01, 20 апреля 2025Мир

Генсеку НАТО дали один совет после слов спецпосланника Трампа об Украине

Пушков: Рютте нужно обратить внимание на слова Келлога о членстве Украины в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте следует обратить внимание на заявление спецпредставителя американского президента Кита Келлога о позиции США по вступлению Украины в альянс. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова Келлога о том, что Украина не станет частью НАТО. «Рютте надо ознакомиться с этим заявлением и перестать уже валять дурака», — призвал сенатор.

Ранее спецпосланник главы США Дональда Трампа заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО не обсуждается. «Вы не станете частью НАТО. Эта мысль не нова, мы говорим об этом с 2008 года», — напомнил он.

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