Президент Казахстана обратился к народу и высказался о христианстве

Президент Казахстана Токаев: Христианство играет важную роль в жизни страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу, поздравив жителей страны с Пасхой и высказавшись о христианстве. Обращение казахского лидера опубликовано на его официальном сайте.

«Поздравляю всех христиан нашей страны с Пасхой! Этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих», — говорится в обращении. Токаев указал на символичность того, что в 2025 году православные, католики и протестанты отмечают праздник в один день.

Политик подчеркнул, что христианство играет важную роль в жизни казахского общества, а пасхальные традиции помогают сохранять семейные ценности и способствуют укреплению сплоченности народа.

«Пусть праздник Пасхи наполнит любовью и счастьем ваши дома!» — добавил Токаев, пожелав соотечественникам здоровья и благополучия.

В 2025 году все христиане празднуют Пасху в один день — 20 апреля.