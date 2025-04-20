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07:34, 20 апреля 2025Мир

Президент Казахстана обратился к народу и высказался о христианстве

Президент Казахстана Токаев: Христианство играет важную роль в жизни страны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу, поздравив жителей страны с Пасхой и высказавшись о христианстве. Обращение казахского лидера опубликовано на его официальном сайте.

«Поздравляю всех христиан нашей страны с Пасхой! Этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих», — говорится в обращении. Токаев указал на символичность того, что в 2025 году православные, католики и протестанты отмечают праздник в один день.

Политик подчеркнул, что христианство играет важную роль в жизни казахского общества, а пасхальные традиции помогают сохранять семейные ценности и способствуют укреплению сплоченности народа.

«Пусть праздник Пасхи наполнит любовью и счастьем ваши дома!» — добавил Токаев, пожелав соотечественникам здоровья и благополучия.

В 2025 году все христиане празднуют Пасху в один день — 20 апреля.

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