В Госдуме оценили отказ украинской гимнастки от фото с экс-россиянкой и белоруской

Журова об отказе Онофрийчук от фото с экс-россиянкой: За ними следят сверху

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила отказ украинской гимнастки Таисии Онофрийчук от фото с экс-россиянкой и белоруской на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По словам Журовой, у украинских спортсменов нет другого выбора. «Они должны вести себя так, потому что их инструктируют и за ними следят сверху. Хотя все понимают, что такое поведение — абсолютная глупость», — заявила Журова.

Инцидент произошел ранее 20 апреля. После награждения украинка, победившая в упражнении с обручем, отказалась фотографироваться с призерами — уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр, а также выступающими в нейтральном статусе белорусками Алиной Горносько и Анастасией Салос.

5 апреля Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.