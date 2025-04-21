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15:23, 21 апреля 2025Экономика

Две страны почти догнали Россию по экспорту нефти в Китай

Таможня КНР: Китай купил у РФ почти столько же нефти, сколько у Малайзии
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В марте 2025 года объемы поставок нефти из Саудовской Аравии и Малайзии на китайский рынок почти сравнялись с российскими. Это выяснили в Главном таможенном управлении КНР, его статистику приводит «Интерфакс».

Оказалось, что экспорт российской нефти в Китай в марте в среднесуточном выражении вырос на три процента, если сравнивать с февральскими значениями, до 2,08 миллиона баррелей в сутки. Всего КНР импортировала из РФ 8,85 миллиона тонн на 4,52 миллиарда долларов.

При этом поставки из Саудовской Аравии дошли до отметки в 8,45 миллиона тонн, увеличившись почти на 30 процентов. Больше чем на 26 процентов вырос импорт в Китай малайзийской нефти. Соответствующий показатель дошел до 8,75 миллиона тонн.

Еще одной страной, сумевшей нарастить нефтяной экспорт в Китай, оказался Ирак. Китай повысил закупки его нефти на 43 процента. Общий объем экспорта иранской нефти в КНР дошел до 4,63 миллиона тонн.

По данным ОПЕК, Китай и Индия стали покупать меньше российской нефти. За февраль доля России в структуре китайского импорта нефти упала на процентный пункт. Впрочем, РФ удержала статус крупнейшего экспортера этого энергоносителя на рынок КНР.

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