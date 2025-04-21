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11:53, 21 апреля 2025Россия

Муфтий Ставрополья выступил против намазов на улице

Муфтий Ставрополья Рахимов поддержал запрет на публичный намаз
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Муфтий Ставрополья Мухаммад Рахимов поддержал запрет на публичный намаз. Его слова приводит телеканал «Царьград» в Telegram.

Так он отреагировал на сообщения о появлении письма, в котором ставропольские власти указывают на недопустимость публичного совершения намазов.

Муфтий отметил, что все религиозные обряды совершаются в помещениях или с разрешения местных властей. «В несанкционированных кампаниях нет смысла. И если они происходят без разрешения, естественно, это должно быть наказуемо», — сказал Рахимов.

Ранее на письмо ставропольских властей резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал запрет на публичное совершение намаза беспределом, абсурдным и опасным. Чтобы мусульмане не совершали намаз на улице, он предложил строить больше мечетей.

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