Олимпийский чемпион оценил отказ украинской гимнастки от фото с экс-россиянкой

Васильев назвал отказ Онофрийчук от фото с Туголуковой неуважением соперника

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил отказ украинской гимнастки Таисии Онофрийчук от фото с экс-россиянкой Верой Туголуковой на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Васильев назвал поступок Онофрийчук демонстративным неуважением соперника. При этом он подчеркнул, что причиной поведения гимнастки стали действия украинских властей.

Инцидент произошел 20 апреля. После награждения украинка, победившая в упражнении с обручем, отказалась фотографироваться с призерами — уроженкой Москвы Туголуковой, представляющей Кипр, а также выступающими в нейтральном статусе белорусками Алиной Горносько и Анастасией Салос.

5 апреля Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.