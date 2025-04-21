Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
16:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 6-й матч
Авангард
Сегодня
16:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/4 финала. 6-й матч
Парма
Перенесён
Ювентус
Италия — Серия А|33-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:00 (Мск)
Ноттингем Форест
Англия — Премьер-лига|33-й тур
Жирона
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|32-й тур
13:40, 21 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион оценил отказ украинской гимнастки от фото с экс-россиянкой

Васильев назвал отказ Онофрийчук от фото с Туголуковой неуважением соперника
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил отказ украинской гимнастки Таисии Онофрийчук от фото с экс-россиянкой Верой Туголуковой на церемонии награждения этапа Кубка мира в Баку. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Васильев назвал поступок Онофрийчук демонстративным неуважением соперника. При этом он подчеркнул, что причиной поведения гимнастки стали действия украинских властей.

Инцидент произошел 20 апреля. После награждения украинка, победившая в упражнении с обручем, отказалась фотографироваться с призерами — уроженкой Москвы Туголуковой, представляющей Кипр, а также выступающими в нейтральном статусе белорусками Алиной Горносько и Анастасией Салос.

5 апреля Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    «Стрелы Чингисхана» найдены в российском регионе

    Повар из пиццерии неожиданно стал моделью и поделился опытом

    Названа причина изгнания россиян в купальниках с пляжа ОАЭ

    Губернатор назвал тупым моральным уродом выбросившего в мусор письма детей бойцам СВО

    Задержанный за взрыв страйкбольной гранаты в гостинице мужчина попал на видео

    Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского

    Мавзолей Ленина решили временно закрыть

    Олимпийский чемпион оценил отказ украинской гимнастки от фото с экс-россиянкой

    Бывшего топ-менеджера «Гортранса» осудят за взятку на поставке запчастей для троллейбусов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости