Песков назвал пасхальное перемирие инициативой Путина

Представитель Кремля Песков: Пасхальное перемирие было инициативой Путина

Пасхальное перемирие было личной инициативой президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина», — сказал представитель Кремля.

Он также заявил, что Минобороны России дало оценку итогам перемирия, а также фактам нарушения со стороны Украины.

19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня не продлевался. В оборонном ведомстве сообщили, что во время пасхального перемирия зафиксировали со стороны Вооруженных сил Украины 4900 нарушений.