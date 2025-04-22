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18:05, 22 апреля 2025Россия

Очевидцы рассказали подробности о первых минутах серии взрывов во Владимирской области

Ura.ru: После первого взрыва во Владимирской области последовало еще пять-семь
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

После первого взрыва во Владимирской области последовало еще пять-семь. Подробности о первых минутах происшествия рассказали Ura.ru местные жители.

По словам одного из собеседников издания, первый хлопок был слышен за 10 километров от места ЧП, а за ним последовала серия взрывов. «Не видел, но слышал в центре города. Было очень громко», — вспомнил очевидец.

Житель деревни Харламово в Киржачском районе рассказал, что от взрывной волны «окна сильно дребезжали», хотя он живет в 20 километрах от места происшествия. «Аж стекла чуть не вылетели», — сказал он.

О взрывах под Киржачом близ воинской части стало известно во вторник, 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия, на одном из которых — похожее на гигантский гриб облако.

Информацию о взрыве позже подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. При этом он не привел деталей произошедшего. В Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из двух населенных пунктов эвакуировали жителей.

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