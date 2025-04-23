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17:01, 23 апреля 2025Мир

Дания выделила Украине миллионы долларов на закупку боеприпасов

Дания выделила Украине более 48 миллионов долларов на закупку боеприпасов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дания выделила Украине более 317 миллионов крон (48,46 миллиона долларов) на закупку боеприпасов. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Датского королевства.

«Абсолютно необходимо, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Нам необходимо и дальше направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии», — прокомментировал решение глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на встрече со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Дании Петер Бойсен заявил, что Копенгаген рассматривает возможность отправить датских военнослужащих на Украину для участия в учениях по тактике применения беспилотников.

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