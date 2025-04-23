Дания выделила Украине миллионы долларов на закупку боеприпасов

Дания выделила Украине более 48 миллионов долларов на закупку боеприпасов

Дания выделила Украине более 317 миллионов крон (48,46 миллиона долларов) на закупку боеприпасов. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Датского королевства.

«Абсолютно необходимо, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Нам необходимо и дальше направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии», — прокомментировал решение глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на встрече со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Дании Петер Бойсен заявил, что Копенгаген рассматривает возможность отправить датских военнослужащих на Украину для участия в учениях по тактике применения беспилотников.