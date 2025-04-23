«Локомотив» победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в седьмом матче четвертьфинальной серии. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев в овертайме.

Таким образом, «Локомотив» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3 и вышел в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее в полуфинал Кубка Гагарина вышли челябинский «Трактор» и московское «Динамо». В следующем раунде турнира они сыграют между собой.