Губернатор описал обстановку после взрывов на складе боеприпасов под Киржачом

Губернатор Авдеев: Газоснабжение части поселков под Киржачом восстановят

В Киржачском районе Владимирской области, где произошли взрывы на складе на территории воинской части, вскоре восстановят газоснабжение. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

«В кусте Першино, Грибаново, Храпки проводится опрессовка газопровода высокого давления. Когда система пройдет проверку на герметичность, газоснабжение будет восстановлено», — написал губернатор.

По его словам, специалисты проведут обход в населенных пунктах, которые получили повреждения в результате ЧП. Впоследствии они продолжат работу там, куда уже открыт доступ для жителей. Согласно последним данным, жители пока не могут попасть в Барсово, деревню Дубки и СНТ «Дубки».

Во Владимирской области, как сообщалось ранее, нормализовалась ситуация после взрыва боеприпасов. Вечером 23 апреля предприятия уже смогли возобновить свою работу, 24 апреля дети пошли в образовательные учреждения.

Возгорание и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. Согласно заявлению Минобороны, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Пострадали, по данным властей, четыре человека, по неофициальной информации, — 10. Как сообщал Авдеев, значительных разрушений не зафиксированы, с опасных территорий эвакуировали жителей.