Российский губернатор высказался о разрушениях после взрывов на территории воинской части

Владимирский губернатор Филимонов: После взрывов оказались выбиты стекла

После взрывов на складе боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области больших разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

«Больших разрушений не зафиксировано, в основном выбиты стекла. Жителям из пострадавших квартир и домов будет оказана помощь», — сообщил глава региона.

Авдеев объехал пострадавшие от ЧС районы Киржачского района. Вместе с коллегами он посетил и производственное предприятие, где были зафиксированы незначительные повреждения. О каких конкретно повреждениях идет речь, информации не приводятся.

Возгорание и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. Согласно заявлению Минобороны, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Пострадали, по данным властей, четыре человека, по неофициальной информации, — 10.

Во Владимирской области ввели режим ЧС. На следующий день после ЧП — в среду, 23 апреля — в Киржачском районе не работают образовательные учреждения, часть предприятий также временно закрыли. По последним данным, детонация на территории военного объекта завершается.

