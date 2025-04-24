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14:12, 24 апреля 2025Ценности

Известная телеведущая раскритиковала параметры выбора самого красивого человека в мире

Ведущая Йонссон заявила о непринятии обществом стареющих без пластики женщин
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Greg Swales / People Magazine

Известная британская журналистка и телеведущая Ульрика Йонссон раскритиковала параметры выбора самого красивого человека в мире. Данное мнение она выразила в статье для The Sun.

Ранее американский журнал People назвал 62-летнюю голливудскую актрису Деми Мур самым красивым человеком в мире. В свою очередь, Йонссон заявила, что указанное решение говорит о непринятии обществом стареющих без пластики женщин, поскольку Мур значительно изменила свою внешность, чтобы выглядеть моложе. Так, награда People обесценивает борьбу за идею о том, что женщины имеют ценность независимо от возраста, отметила ведущая.

«Эта премия показывает миру, в частности женщинам, что нас можно ценить только в том случае, если мы скрываем свой настоящий возраст и стремимся к молодости и нестарению. (...) Награда подтверждает, что истинная, социально приемлемая красота достижима только с помощью филлеров и ботокса или полной подтяжки лица», — объяснила Йонссон.

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