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17:31, 22 апреля 2025Ценности

Назван самый красивый человек в мире

People назвал актрису Деми Мур самым красивым человеком в мире
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Самым красивым человеком в мире стала голливудская актриса Деми Мур. Ежегодный список Most Beautiful Person публикует журнал People.

Редакция издания не только назвала 62-летнюю Деми Мур самым красивым человеком на планете, но и взяла у нее интервью на тему красоты и актерской карьеры. По словам знаменитости, величайшая свобода, которую она обрела, заключается в полном принятии себя.

Изображение: обложка журнала People Magazine

«Это ежедневное чувство признания всего, кем я являюсь. И это не значит, что я принимаю только те части, которые мне нравятся. Это значит, что я принимаю все части меня», — заявила Мур и добавила, что при этом замечает все изменения, которые происходят в ее внешности с возрастом. «Это не определяет мою ценность», — подытожила она.

People ежегодно публикует выпуск, в котором называет самого красивого человека года. На обложку в разные годы попадали такие звезды, как Джулия Робертс, Мишель Пфайффер, София Вергара, Синди Кроуфорд, Джоди Фостер, Мег Райан, Мел Гибсон, Кортни Кокс, Том Круз, Леонардо ДиКаприо, Николь Кидман, Бейонсе и другие знаменитости.

Ранее в апреле была также названа знаменитая женщина с самыми идеальными губами.

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