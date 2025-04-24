Тренер рассказала о запрете на длинные ногти российской пловчихе-рекордсменке

Тренер Новожилова заявила о запрете на длинные ногти пловчихе Чикуновой

Личный тренер российской пловчихи Евгении Чикуновой Витта Новожилова рассказала о запрете на длинные ногти для своей подопечной. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, это несколько раз вредило результатам спортсменки. «Мы посмотрели видеозапись заплыва, на ней видно, что моя спортсменка коснулась финишной стенки третьей, но у нее были довольно длинные ногти, и электроника просто не зафиксировала первоначальное касание», — рассказала Новожилова.

В декабре прошлого года Чикунова рассказала о желании пожить в Нью-Йорке. Спортсменка отметила, что любит путешествия.

Чикунова — рекордсменка мира в плавании на 200 метров брассом. Помимо рекорда, в активе 20-летней Чикуновой золото чемпионата Европы и два серебра чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.