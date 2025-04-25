Бывший глава IBU на суде рассказал об интимных отношениях с россиянкой

Бывший глава IBU Бессеберг на суде рассказал об отношениях с россиянкой

Бывший глава Международной федерации биатлона Андерс Бессеберг на суде рассказал об интимных отношениях с россиянкой. Об этом сообщает VG.

По словам функционера, это произошло в 2016 году, а девушку звали Ева. «Это была обычная летняя интрижка. Мужчина имеет право общаться с женщинами», — заявил Бессеберг.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил личные качества Бессеберга. Пьяница, развратник, терпеть его не мог», — заявил бывший спортсмен.

Весной 2024-го норвежский суд признал Бессеберга виновным в коррупции. Также экс-главу IBU уличили в действиях в пользу России. Его приговорили к трем годам и одному месяцу тюрьмы.

Бессеберг был первым президентом IBU. Он руководил организацией с 1993 по 2018 год.