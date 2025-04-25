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19:19, 25 апреля 2025Экономика

В Москве остановили движение поездов на части фиолетовой ветки

В Москве остановили движение поездов на части фиолетовой ветки
Мария Черкасова

Фото: АГН «Москва»

В Москве на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии метро нет движения от станции «Спартак» до станции «Баррикадная». Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.

В настоящее время движение восстановлено. Во время остановки движения поезда следовали в обратном направлении с увеличенными интервалами. Сбой в работе линии произошел из-за человека на пути на станции «Полежаевская», он не выжил. По словам очевидцев, человек упал, оступившись.

Ранее в московском метрополитене произошло задымление на станции «Савеловская», которая находится на Большой кольцевой ветке (БКЛ) московского метро. Причиной стало возгорание в вагоне одного из поездов.

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