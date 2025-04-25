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16:10, 25 апреля 2025Россия

В убийстве российского генерала Генштаба увидели след Украины и Британии

Аналитик Рожин: В убийстве Москалика можно увидеть след Украины и Британии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В убийстве российского генерала Ярослава Москалика виден почерк украинских спецов. Об этом заявил в беседе с газетой «Взгляд» военный аналитик Борис Рожин.

По его мнению, взрыв в подмосковной Балашихе стал новой распланированной операцией Украины. Он объяснил это отсылкой к расправе над начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым на Рязанском проспекте в Москве, произошедшей 17 декабря 2024 года. «Только тогда был заминирован электросамокат, а сейчас — автомобиль», — сказано в сообщении.

Рожин также обратил внимание, что взрыв произошел в день, когда намечена очередная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. В связи с этим аналитик счел, что Киев и «стоящие за ним силы», в том числе Лондон, пытаются повлиять на переговоры.

Киев и Лондон хотят сорвать переговорный процесс, поэтому возможны любые провокации и попытки терактов

Борис Рожинвоенный аналитик

О взрыве около одного из жилых домов в подмосковной Балашихе стало известно 25 апреля. Тогда огонь охватил припаркованный рядом автомобиль Volkswagen. Все это произошло в тот момент, когда из подъезда уже вышел 58-летний заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Ярослав Москалик. Взрывной волной высокопоставленного военного отбросило обратно к двери.

17 декабря 2024 года аналогичным образом произошла расправа над Игорем Кирилловым. У подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, прогремел мощный взрыв. Устройство было прикреплено к оставленному около дома электросамокату. Генерал с помощником погибли на месте. Тогда же были задержаны трое иностранцев. Их завербовали на Украине, пообещав 100 тысяч долларов.

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