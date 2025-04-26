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00:35, 26 апреля 2025Спорт

Фигуристка Косторная объявила о беременности

Фигуристка Алена Косторная объявила о беременности
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная в своем Telegram-канале объявила о беременности.

На видео 21-летняя спортсменка и ее муж, фигурист Георгий Куница, надевают бейсболки с надписями «мама» и «папа». Кроме того, они показывают снимок УЗИ.

Косторная вышла замуж за Куницу в августе 2023 года.

В начале 2023 года Косторная перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. Фигуристы заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске в 2023 году. В одиночном катании Косторная становилась чемпионкой Европы-2020 и победительницей финала мирового Гран-при в сезоне-2019/2020.

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