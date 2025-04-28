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16:47, 28 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на призыв Госдепа прекратить военное взаимодействие России с КНДР

Депутат Чепа сравнил участие КНДР в Курской области с боевыми учениями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Участие корейских Вооруженных сил носило очень ограниченный характер во время боевых действий в Курской области, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на призыв Госдепа прекратить военное взаимодействие стран. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее государственный департамент США выразил обеспокоенность участием корейских военных в боях в Курской области. В ведомстве заявили, что «военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены».

Это позиция США. У американцев вызывает опасение возможное распространение конфликта в Европе, но, я думаю, что это не должно вызывать у них лишнее беспокойство

Алексей Чепа депутат Госдумы

«У нас с Северной Кореей подписано соглашение, и это было, еще раз говорю, не на территории, где линия соприкосновения с Украиной, а на территории России. Корейские войска были крайне заинтересованы в участии своих войск, как в определенной подготовке. Это было ограничено и по количеству, и по времени. Корейский спецназ принимал участие. Это было как боевые учения», — поделился Чепа.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — тогда глава Генштаба России Валерий Герасимов отчитался об освобождении приграничного российского региона.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также подтвердил участие военных в операции на территории России и назвал это священной миссией для укрепления дружбы с Москвой. В Пхеньяне установят памятник сражавшимся в Курской области военным КНДР.

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