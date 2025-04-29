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12:47, 29 апреля 2025Экономика

Госдолг Украины заметно вырос

Госдолг Украины достиг 171,73 миллиарда долларов по итогам марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: РИА Новости

По итогам марта 2025 года суммарный объем государственного долга Украины увеличился на 1,56 процента в валютном эквиваленте и достиг отметки в 171,73 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства финансов (Минфина) республики.

За первый месяц весны украинский госдолг увеличился в общей сложности на 2,64 миллиарда долларов. В структуре долговых обязательств страны подавляющую часть составил государственный и гарантированный государством внешний долг. На его долю пришлось 73,16 процента общей суммы задолженности, или 125,65 миллиарда долларов. Еще 46,08 миллиарда (26,83 процента госдолга) составил внутренний долг, уточнили в ведомстве.

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За отчетный период прямой внешний долг республики вырос примерно на 2,89 миллиарда долларов. Если в конце февраля он составлял 118,05 миллиарда, то к началу апреля увеличился до 120,94 миллиарда. Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что по итогам 2025 года суммарный размер долговых обязательств Украины превысит 106 процентов от ВВП республики.

Ранее газета Financial Times сообщила, что властям Украины не удалось договориться с внешними кредиторами по поводу реструктуризации долга в размере 2,6 миллиарда долларов. Это может привести к необходимости выплаты 600 миллионов в мае 2025 года. Речь шла о так называемых ВВП-варрантах, позволяющих их владельцам получать проценты в зависимости от роста ВВП. Эти финансовые инструменты в итоге не были включены в программу реструктуризации, которую Киев согласовал в 2024 году.

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