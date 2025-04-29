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10:15, 29 апреля 2025Спорт

Матч «Барселоны» и «Интера» в Лиге чемпионов оказался под угрозой срыва

Матч «Барселоны» и «Интера» в ЛЧ оказался под угрозой срыва из-за блэкаута
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Полуфинальный матч «Барселоны» и «Интера» в Лиге чемпионов (ЛЧ), который запланирован на вечер 30 апреля, оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает El Desmarque.

Остается вероятность, что итальянский клуб не сможет добраться до столицы Испании. Причина заключается в том, что накануне по всей стране отключилось электричество. Из-за блэкаута начались перебои в работе всех видов транспорта, больниц, магазинов и интернета.

По последним данным, к утру 29 апреля в Испании почти полностью восстановили электроснабжение. Причина блэкаута пока не известна.

Ранее из-за отсутствия электричества были прерваны турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. На данный момент соревнования не возобновились.

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