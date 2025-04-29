Испании почти полностью вернули свет

В Испании почти полностью восстановили электроснабжение после блэкаута

В Испании почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного блэкаута накануне, когда без света остались сразу несколько стран Европы. Об этом сообщает компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, в своем аккаунте соцсети X.

«99,16 процента спроса (на электроэнергию — прим. «Ленты.ру») на полуострове восстановлено, производство составляет 21,26 тысячи мегаватт. 100 процентов подстанций сети электропередачи работают», — уточнил оператор.

Масштабное отключение электричества произошло в понедельник, 28 апреля, почти на всей территории Испании, а также затронуло Португалию, Францию и Андорру. На фоне блэкаута пришлось прекратить движение поездов, остановить атомные электростанции и спасать людей из застрявших лифтов. Причина блэкаута пока не известна.

Ущерб от масштабного электричества в Европе может достигать 1,2 миллиарда евро. А если последствия не удастся оперативно устранить, сумма кратно вырастет.

