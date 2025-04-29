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09:15, 29 апреля 2025Экономика

Ущерб из-за масштабного блэкаута для стран Запада оценили

Экономист Бархота: Страны Запада потеряют до 1,2 млрд евро из-за блэкаута
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Потери для стран Запада из-за масштабного блэкаута могут достигать 1,2 миллиарда евро. Так ущерб от массовых отключений электричества в Европе оценил кандидат экономических наук Андрей Бархота, пишут «Известия».

«Если оценить потери, которые понесут только первичные страны, то их можно оценить от 600 миллионов до 1,2 миллиарда евро. Такая переменная цифра, но при этом она исходит из того, что последствия этих блэкаутов будут преодолены», — спрогнозировал специалист.

В случае, если отключения будут продолжаться, то ущерб окажется в разы больше. Поэтому инцидент станет серьезным экономическим ударом, отметил Бархота. Также экономист допустил, что граждане Франции, Испании и Португалии могут высказать свое недовольство политикой европейских властей. «Эта авария свидетельствует о том, что нужно поменять вектор политики, а не заниматься военной авантюрой», — заключил эксперт.

Ранее ущерб от масштабного блэкаута в Европе оценили в 100-200 миллионов евро. Однако эксперты допустили, что при дальнейшем отсутствии электричества сумма «будет разрастаться словно снежный ком».

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