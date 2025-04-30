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14:54, 30 апреля 2025Экономика

В мире приготовились к новому падению цен на нефть

Bloomberg: Трейдеры ожидают нового увеличения поставок нефти со стороны ОПЕК+
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nick Oxford / Reuters

На следующей неделе Саудовская Аравия добьется от ОПЕК+ еще одного увеличения добычи нефти, на этот раз с июня, причем оно снова окажется куда серьезнее, чем планировалось. О таких ожиданиях рассказали большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных Bloomberg.

По их оценкам, таким образом ключевая страна картеля готовится наказать недобросовестных участников соглашения о сдерживании добычи, в первую очередь, Казахстан и Ирак.

Постоянное нарушение ими взятых на себя обязательств способствовало более низким ценам на нефть, а значит, и падению доходов самого королевства, которое из-за желания не допустить обвала соблюдало квоты с запасом. Месяц назад страны ОПЕК+ уже удивили рынок, объявив о повышении добычи с мая на 411 тысяч баррелей в сутки, хотя ранее планировался в три раза меньший рост.

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Впрочем, аналитики не исключают, что неожиданное изменение тактики Саудовской Аравии связано с желанием наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом, призывавшим к снижению цен на нефть. Немедленной реакции на его инициативу от Эр-Рияда не последовало, но, возможно, на фоне развязанных главой Белого дома торговых войн со всем миром в королевстве посчитали полезным для себя не становиться новым объектом для критики.

На фоне таких прогнозов стоимость июльского фьючерса на баррель Brent в среду, 30 апреля, опустилась почти до 62 долларов за баррель. На котировки также давит торговая война США почти со всем миром, развязанная Трампом. Экономическое противостояние угрожает мировому росту, а это, в свою очередь, приведет к сокращению спроса.

Тем не менее эксперты напоминают, что дешевая нефть невыгодна и самим саудитам. Для исполнения планов по расходам бюджета им нужно продавать сырье по 90 долларов за баррель, а сейчас оно в полтора раза дешевле. Так что длительный период низких цен на нефть ОПЕК+ не выгоден, но на короткий обвал может стабилизировать ситуацию.

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