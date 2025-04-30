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22:33, 30 апреля 2025Спорт

«Зенит» победил ЦСКА в первом матче финала Кубка России Пути РПЛ

«Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0 в первом матче финала Кубка России Пути РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в первом матче финала Кубка России Пути РПЛ сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Первый мяч на 17-й минуте забил нападающий Матео Кассьерра. На 57-й минуте пенальти реализовал полузащитник Андрей Мостовой.

Ответный матч пройдет в среду, 14 мая.

Ранее определились финалисты Кубка России Пути регионов. «Ростов» встретится с московским «Спартаком».

Финал Кубка России состоится 1 июня 2025 года в Москве на стадионе «Лужники».

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