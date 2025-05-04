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10:56, 4 мая 2025Спорт

Косторная раскрыла пол будущего ребенка

Фигуристы Косторная и Куница сообщили, что у них родится мальчик
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российская фигуристка Алена Косторная на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскрыла пол будущего ребенка.

Косторная и ее муж и партнер Георгий Куница провели гендер-пати и сообщили, что у них родится мальчик. На мероприятии присутствовали семьи и друзья пары.

21-летняя Косторная объявила о беременности 26 апреля. Спортсмены сыграли свадьбу в августе 2023 года.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в сезоне-2019/2020 в женском одиночном катании. В начале 2023-го фигуристка перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. В ноябре 2024-го они сообщили, что пропустят два ближайших сезона.

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