Косторная раскрыла пол будущего ребенка

Фигуристы Косторная и Куница сообщили, что у них родится мальчик

Российская фигуристка Алена Косторная на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскрыла пол будущего ребенка.

Косторная и ее муж и партнер Георгий Куница провели гендер-пати и сообщили, что у них родится мальчик. На мероприятии присутствовали семьи и друзья пары.

21-летняя Косторная объявила о беременности 26 апреля. Спортсмены сыграли свадьбу в августе 2023 года.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в сезоне-2019/2020 в женском одиночном катании. В начале 2023-го фигуристка перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. В ноябре 2024-го они сообщили, что пропустят два ближайших сезона.