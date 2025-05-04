В мирной сделке нашли выгодную для Киева лазейку. Украина сможет возобновить агрессию против России, если Запад не признает Крым

FT: Украина может начать войну за Крым, если Запад официально не признает его

Странам Запада выгоднее заключить с Россией мирную сделку об урегулировании конфликта на Украине без официального признания вернувшихся в состав государства территорий, в особенности полуострова Крым.

По данным газеты Financial Times (FT), такая лазейка позволит украинской стороне возобновить агрессию против России с целью захватить эти территории.

Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз Financial Times

Авторы материала привели пример перемирия в стиле корейской войны как наиболее приемлемого способа разрешения украинского конфликта вместо соглашения, которое предусматривало бы формализацию США признания Крыма в составе России.

Отмечается, что в результате все будет зависеть от нескольких формулировок в документе.

Соединенные Штаты могут де-юре признать Крым

Агентство Reuters ознакомилось с документом, в котором озвучены предложения США по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. По данным агентства, США готовы де-юре признать Крым и фактически закрепить за Москвой контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также частью Запорожской и Херсонской областей.

Проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области. Также американской стороной предлагается дать Украине возможность восстановить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), чтобы затем управление объектом перешло Соединенным Штатам, а электроэнергия распределялась между обеими сторонами, а также над Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС).

Также США хотят обеспечить для украинской стороны беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от притязаний на Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. Политик также отметил, что полуостров вошел в состав России, когда пост главы Белого дома занимал Барак Обама. В связи с этим американский лидер призвал не обращаться к нему с вопросами о Крыме.

Трамп считает, что требования о возвращении Крыма Украине является нелепым. Он также ответил на вопрос о судьбе Крыма в рамках сделки по Украине.

Крым останется у России. И [президент Украины Владимир] Зеленский это понимает Дональд Трамп Президент США

Американский лидер подчеркнул, что «все понимают», что Крым останется у России. Он отметил, что люди в Крыму в основном говорят по-русски.

Также, по данным Axios, Трамп в разговоре с украинским коллегой подтвердил свое намерение признать Крым российским, но не потребовал того же от Киева. Зеленский, в свою очередь, сообщил Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения конфликта. При этом взамен он попросил предоставить гарантии безопасности.