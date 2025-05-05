Глава российской управляющей компании попалась на хищении миллионов рублей у жильцов

В Южно-Сахалинске главу управляющей компании обвинили в хищении денег жильцов

В Южно-Сахалинске директор управляющей компании уличена полицией в хищении у жильцов дома свыше трех миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, в 2023 году обвиняемая собрала свыше двух миллионов рублей с жильцов дома на улице Алексея Горького. Деньги предназначались на разработку проектной документации и технической инвентаризации для перевода системы отопления на газ. Позже еще один миллион рублей был собран женщиной под предлогом проведения электромонтажных работ.

В итоге вместо выполнения работ, женщина перевела собранные с 40 собственников средства на счета родственников и распорядилась ими по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии задержан 46-летний житель села Фарн, похитивший шесть миллионов рублей гранта на развитие коневодческой фермы.