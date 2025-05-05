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15:53, 5 мая 2025Россия

Названо число пострадавших при перестрелке в Дагестане

Минздрав Дагестана: Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Семь человек, по предварительным данным, пострадали при перестрелке в Махачкале. Такое число назвали в Минздраве Дагестана, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что среди пострадавших двое гражданских. Ранения получила 17-летняя девушка. Врачи оценивают степень тяжести ее состояния как среднюю.

Также среди пострадавших двое сотрудников полиции. Всем им начали оказывать помощь в республиканской клинической больнице.

До этого сообщалось, что стрельба по полицейским в Махачкале началась с проверки документов.

О нападении на правоохранителей на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова стало известно 5 мая. Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов. В этот момент из салона авто открыли огонь.

ЖЗЛ
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