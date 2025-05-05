Названо число пострадавших при перестрелке в Дагестане

Минздрав Дагестана: Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале

Семь человек, по предварительным данным, пострадали при перестрелке в Махачкале. Такое число назвали в Минздраве Дагестана, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что среди пострадавших двое гражданских. Ранения получила 17-летняя девушка. Врачи оценивают степень тяжести ее состояния как среднюю.

Также среди пострадавших двое сотрудников полиции. Всем им начали оказывать помощь в республиканской клинической больнице.

До этого сообщалось, что стрельба по полицейским в Махачкале началась с проверки документов.

О нападении на правоохранителей на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова стало известно 5 мая. Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) пытались остановить подозрительный автомобиль для проверки документов. В этот момент из салона авто открыли огонь.